Affaire Castillo : chamboule-tout en Amérique du Sud ?

Le latéral équatorien Byron Castillo ne serait-il pas plutôt colombien ? C'est ce que soutient le Chili, qui en a appelé à la FIFA pour se qualifier pour la Coupe du monde en empruntant un chemin détourné. Mais d'autres pays pourraient être les bénéficiaires d'une éventuelle sanction...

Coup de billard à trois bandes

Un post Instagram qui avait tout du coup monté. C'était le soir de la victoire de l'Inter Milan en finale de Coupe d'Italie face à la Juventus, mercredi dernier. Entré dans les arrêts de jeu du temps réglementaire d'un match qui ira en prolongation, Arturo Vidal célébrait dans l'euphorie ce titre, tout en gardant dans un coin de sa tête une autre échéance : la Coupe du monde au Qatar. Si vous avez suivi les éliminatoires CONMEBOL, ou plus récemment, le tirage au sort pour le Mondial , il ne vous aura pourtant pas échappé que le Chili n'est pas concerné par l'échéance. Seulement septième, cettedécevante a notamment été devancée par l'Équateur, quatrième et belle surprise de cette campagne éliminatoire. Arturo Vidal n'a pourtant pas perdu espoir. Alors, au moment de la soirée où on partage sa joie sur les réseaux, le Chilien y est allé de son clin d'œil à la plainte déposée par sa fédération nationale (ANFP). Son selfie agrémenté d'unen légende n'a apparemment rien d'original, mais c'est l'arrière-plan qui importe, où l'on voit apparaître l'attaquant Felipe Caicedo., légende un peu plus bas le rugueux milieu chilien, en instrumentalisant son coéquipier toutefois pas concerné par les éliminatoires, pour avoir pris sa retraite internationale.Mais pourquoi Arturo Vidal s'occupe-t-il de décerner des certificats de nationalité un soir de victoire en Coupe d'Italie ? Pour le comprendre, il faut remonter au 26 avril, quand un journaliste colombien relaie une décision de justice qui statuerait que Byron Castillo, latéral droit international, n'est pas équatorien, mais colombien. Alors que le Chili a perdu cinq points sur six face à, l'ANFP se saisit de l'affaire , enquête, prend un avocat et finit par déposer un recours devant la FIFA, qui annonce - le 11 mai, jour de la finale de la Coupe d'Italie - avoir