Adrien Rabiot : le Duc au fond du trou

Souvent transparent, au mieux accessoire au sein d'une Juventus en pleine reconstruction, le milieu français semble coincé dans une drôle de saison, alors que son rôle au sein du milieu bianconero comme son évolution posent question. Dix-huit mois après l'arrivée du Duc dans le Piémont, la Juventus - qui affronte Naples ce mercredi en Supercoupe d'Italie (20h) - semble toujours se demander quel type de joueur est réellement Adrien Rabiot. Le souci, c'est que le principal intéressé ne semble pas avoir davantage de réponse.

La preuve par les chiffres

L'heure n'était manifestement pas à la mesure. Ce dimanche 18 décembre, la Juve n'a pas seulement perdu un match de Serie A, 2-0, face à l'Inter. À une ou deux occasions près, elle n'a purement et simplement pas existé pendant 90 minutes. La faute, notamment, à un milieu de terrain ectoplasmique. Surtout dans l'axe, une zone confiée à la doublette Bentancur-Rabiot. Un duo fracassé paraprès la rencontre, la prestation de Rabiot étant qualifiée depar le quotidien piémontais. Dur, mais pas injustifié, au terme d'une partie où le milieu français n'aura jamais su exister. Des insuffisances récurrentes, après une première moitié d'exercice franchement en dedans. Alors que la Juventus aligne cette saison ce qui ressemble à l'un de ses plus faibles entrejeux depuis dix ans, l'ancien Parisien a plus tendance à plomber le niveau général qu'à le faire remonter.Il s'agit d'abord de définir le problème. Quelques statistiques ne semblent pas superflues pour esquisser les courbes du croquis imparfait qu'Adrien Rabiot a gribouillé à la Juventus. Toutes compétitions confondues, depuis son arrivée en Italie à l'été 2019, le Français a inscrit deux buts et délivré une passe décisive. En 48 matchs disputés et 3210 minutes de jeu. Au sein d'une formation dominatrice. Le tout, en étant souvent aligné comme milieu relayeur d'une équipe, qui, si elle n'est actuellement pas leader de Serie A, reste l'écurie qui cumule le plus de possession de balle cette saison en championnat. Les chiffres sont impitoyables avec le nouveau Duc de Turin. On pourra rétorquer que les statistiques sont trompeuses et ne suffisent pas à illustrer son influence. Mais si le football n'est pas qu'une affaire de chiffres, ces derniers restent parfois porteurs de tendances lourdes, qui peuvent appuyer ce qu'on observe sur le terrain.