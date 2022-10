Adrien Rabiot, le chaud et le froid

Auteur d'un doublé en milieu de semaine dernière en Ligue des champions, Adrien Rabiot a déchanté ce week-end en sombrant en même temps que son équipe face à l'AC Milan. Peu importe ses performances, l'ancien Parisien reste tout de même une pièce maîtresse de la Juventus de Massimiliano Allegri... et des Bleus de Didier Deschamps ?

Le chouchou d'Allegri

Un brin revanchard, Adrien Rabiot lâche ce tacle glissé aux journalistes italiens après son doublé, son premier en Ligue des champions, inscrit face au Maccabi Haifa (3-1) mercredi dernier. De retour sur les terrains, l'international français a alterné le chaud et le froid. Très bon face à Bologne et donc au Maccabi, le milieu de terrain s'est complètement éteint, à l'image de son équipe, face au Milan (0-2) ce samedi . Un bon résumé de l'aventure à la Juve de Rabiot, entre des coups d'éclat et des prestations peu convaincantes dans un club où plus grand-chose ne va. Ce qui ne l'empêche pas d'être un homme de base de Massimiliano Allegri (il est titulaire dès qu'il est disponible) et donc de prétendre à une place chez les Bleus au Mondial.Depuis son retour dans le Piémont à l'été 2021, Allegri a fait d'Adrien Rabiot un cadre de son équipe. La saison dernière, le gaucher a disputé près de 3 358 minutes avec la tunique blanche et noire, soit le troisième joueur le plus utilisé derrière Szczęsny et Cuadrado. Une confiance reconduite lors de l'exercice en cours, au point que le technicien italien tire la tronche à chaque absence de son protégé., lâchait-il récemment en conférence de presse avant la rencontre face à Monza. Et si la Vieille Dame semble bien rabougrie ces derniers mois, elle l'est encore plus quand le Français n'est pas là avec un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites en cinq matchs joués sans le milieu aux boucles brunes.

