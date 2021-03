Adrien Rabiot et Álvaro Morata, l'art du contre-pied de la Juventus

Après leur grosse performance commune face à la Lazio en Serie A, Adrien Rabiot et Álvaro Morata veulent de nouveau renverser la vapeur contre Porto en huitièmes de finale retour de Ligue des champions. Pour prouver, encore une fois, que les deux artistes manient l'art du contre-pied comme personne.

JuventusFC Porto le 09/03/2021 à 21:00 Ligue des champions

Vidéo

La mi-temps n'était pas très loin, à l'Allianz Stadium, et les commentateurs parlaient déjà de titre définitivement perdu. Il faut dire qu'à la 39minute de jeu de cette 26journée de Serie A, la Lazio menait plutôt sereinement alors que la Juventus n'avait pas cadré la moindre frappe. Et puis, contre toute attente puisque l'ensemble des Turinois proposaient jusqu'ici une prestation personnelle pour le moins inaboutie, le champion d'Italie a sorti son action salvatrice. Grâce à deux hommes : Álvaro Morata, dont le jeu dos au but n'a eu d'égal qu'un timing parfait de la transmission (bien aidé, il est vrai, par une défense adverse ultra passive), et Adrien Rabiot, dont la magnifique cartouche égalisatrice en angle fermé trompant le pauvre Pepe Reina a récompensé son bon appel dans l'espace. 1-1, la suite se terminerait donc en victoire de la Vieille Dame (après une seconde période bien plus convaincante). Comme souvent.