information fournie par So Foot • 17/08/2022 à 14:00

Adrian Mutu à Chelsea : mourir peut attendre

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 48e épisode, retour en août 2003. Nommé capitaine de Parme après une saison passée à marcher sur l'eau aux côtés d'Adriano, Adrian Mutu quitte finalement l'Émilie-Romagne pour le quartier huppé de Chelsea. Dans la démesure londonienne, le golden boy roumain vit un rêve éveillé. Jusqu'à l'arrivée de José Mourinho. Un contrôle positif à la cocaïne plus tard, sa carrière pique du nez, et le voilà devenu le bouc émissaire idéal. Lumière sur une chute brutale, avec son lot de non-dits. Avant la rédemption.

À la croisée des mondes

Son ascension était presque trop cousue de fil blanc. Repéré par le regretté Nicolae Dobrin, "le Jars" privé par le régime communiste d'un transfert au Real Madrid en 1972, Adrian Mutu était sur la voie royale pour devenir le numéro un de l'histoire du football roumain. Charismatique, caractériel, meneur, dribbleur, buteur, leader, ultra précoce et en avance sur son temps. Un pur-sang génial qui n'en fait qu'à sa tête, en miroir d'un peuple biberonné au beau jeu, qui se sublime dans l'adversité. Dans la même veine, aucun jeune espoir n'a su réitérer sa pige avec le Dinamo Bucarest (janvier 1999-janvier 2000), ni en matière de chiffres ni en matière d'impact. Malgré son statut de légende vivante en Italie et une besace pleine de sacoches d'anthologie, le co-meilleur buteur des(35) a laissé un goût d'inachevé derrière lui. D'un côté, il n'aura jamais vu la couleur d'un Mondial, alors que la Roumanie en avait encore sous le pied. Surtout, son transfert à Chelsea, qui devait le consacrer à l'été 2003, lui aura fermé les portes de l'éternité., esquisse Mutu dans les colonnes d', quelques semaines seulement après son arrivée dans la ville-monde. Une histoire de flair. Encore timide au milieu des Ronaldo, Baggio, Vieri, ses idoles de jeunesse, "Adi" n'a pas le temps de se montrer sous son meilleur jour à l'Inter, juste après son année record au Dinamo (37 matchs, 26 pions). Mais au Hellas, puis à Parme, voilà que la Botte devient son jardin. À Chelsea, les rouages s'enclenchent. Pour 233 patates, un milliardaire russe s'offre le club vainqueur de la Coupe des coupes 1998, et achève son processus d'internationalisation. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com