Adil Rami : " Ici, on m'appelle Capitão "

Le 19 mai dernier, le Boavista Futebol Clube a arraché son maintien en Liga Nos, lors d'une dernière journée tendue et un succès sur la pelouse de Gil Vicente (1-2). Pilier de cette aventure, Adil Rami a fondu en larmes au coup de sifflet final. À 35 ans, le défenseur central revit. Pour sa première saison au Portugal, il est vite devenu le leader d'une formation rajeunie par l'arrivée de 19 nouveaux éléments, sous la houlette de Luís Campos. Le champion du monde 2018 s'attarde sur une saison forte en émotions, marquée par ses émotions portugaises, le titre lillois et les échéances des Bleus.

World Cup winner Adil Rami could not hold back his tears after Boavista guaranteed survival last nightpic.twitter.com/xs5LW2S00V -- Liga NOS (EN) (@LigaPTinEN) May 20, 2021

"Pour que je me sente bien, il faut que j'aie des gros pecs, des gros bras, un gros dos. J'ai besoin de cela avant tout. Il y a des joueurs qui sont techniques. Moi, je n'ai pas énormément de qualités, mais je suis physique."

Je crois que cela a été l'une des plus grosses émotions de ma carrière. Je n'ai jamais ressenti ce genre de risque de faire tomber un club, de faire pleurer des fans. J'étais habitué à voir des gens heureux, à me prendre pour un super-héros. Il s'avère que je n'étais pas prêt quand je suis arrivé à Boavista. Je les avais prévenus. Et je sais à quel point je peux être important dans un effectif. Il n'y avait que des jeunes, 19 nouveaux joueurs d'une vingtaine d'années. Luís Camposet les joueurs avaient un énorme respect pour moi, qui limite me rendait mal à l'aise, parce que je n'étais pas apte à jouer.J'ai eu une blessure qui a duré près d'un an. J'ai fait une prépa physique à Cannes pour essayer de me remettre en jambe, mais j'avais