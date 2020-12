Adieu Téléfoot... et surtout ne reviens pas !

Voilà, c'est fini : Téléfoot va s'arrêter. L'aventure aura donc duré moins de 6 mois. Une époque s'arrête : celle du grand n'importe quoi.



En mai 2018, Didier Quillot l'annonçait avec enthousiasme :. Fier d'avoir fait de la Ligue 1 française le deuxième championnat le plus cher du monde, derrière la Premier League britannique, à 1,153 milliard d'euros, l'ancien directeur général de LFP ne tarissait pas d'éloges pour ce nouveau diffuseur, l'espagnol Médiapro. Compétent, sérieux et expérimenté, voilà comment était, en gros, qualifié ce groupe, dirigé par le charismatique Catalan Jaume Roures. Tous les voyants étaient au vert, on prédisait un regain du foot français, des victoires économiques et sportives. Après cette première étape, l'équipe de France de Kylian Mbappé, la star parisienne, remportait un deuxième titre mondial. Deux ans après, le PSG atteignait la finale de la Ligue des Champions. On vivait un rêve éveillé et Médiapro en était le principal acteur.Personne, au sein des instances dirigeantes et des clubs, ne s'inquiétait une seule seconde. Didier Quillot et la LFP répétaient que le modèle de Médiapro était pérenne, rentable, durable, que le football attirait, que les abonnés seraient au rendez-vous. Même lorsque le groupe, au début de l'année 2020, a annoncé un lancement à 25€ par mois pour "seulement" 80% des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2, la confiance se maintenait. Même lorsque les fans se plaignaient du prix et prédisaient une faillite, un échec, un krach, personne ne s'alarmait.Mais alors que s'est-il passé pour que, seulement 3 mois après le lancement officiel de la chaîne en août dernier, les dirigeants annoncent un arrêt des versements et le début d'une longue procédure de conciliation avec la LFP ? Comment expliquer l'échec commercial de Téléfoot avec moins de 500 000 abonnés malgré la promesse d'affiches spectaculaires comme des Dijon - Angers ou des Reims - Nîmes ? Surtout à un prix défiant toute concurrence : 25€ ! Là où beIN Sport ou RMC Sport ne dépassaient pas les 20€... Comment expliquer que trois mois après les tentatives de médiation débutées au tribunal de commerce de Nanterre, aucun accord n'ait été trouvé et que Téléfoot n'ait pas obtenu un droit de renégociation du contrat à la baisse ? Après tout, la crise du Coronavirus a bien dû altérer le produit d'appel, avec des stades vides et des matchs reportés, non ? On ne peut pas imaginer que les supporters...