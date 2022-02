Adieu Maurizio Zamparini, roi de Sicile et collectionneur d'entraîneurs

Mythique président de Venise et de Palerme, Maurizio Zamparini s'est éteint ce 1er février, à l'âge de 80 ans. Connu pour avoir viré un nombre incalculable d'entraîneurs, il a également replacé Venise et Palerme sur la carte, et a offert au football quelques joueurs d'exception, à l'instar de Cavani, Dybala ou Pastore. Retour sur une vie sacrément bien remplie.

"Delio Rossi ? Il a saboté mon Palerme. Il a gâché cette équipe. C'est un bon à rien." Maurizio Zamparini

Le Mange-entraîneur

Les coups de fil avec Maurizio Zamparini se passaient pratiquement toujours de la même façon. Ils commençaient par un sec : "". Une fois les présentations faites, il prévenait, toujours sur un ton presqu'agacé: "". Un accueil en forme de bluff : en réalité, il répondait à toutes les questions, avec disponibilité, envoyait quelquesbien senties (parfois presque), et ne raccrochait jamais avant la fin. Ce qui résume assez bien le personnage. Un bonhomme sulfureux, complètement taré, mais terriblement sympathique et humain. De ceux qui auront assurément marqué le football italien, et qui vont cruellement lui manquer.Résumer Maurizio Zamparini en un article parait pratiquement impossible. Peut-être que, pour synthétiser son oeuvre, il faudrait donner un chiffre. 66. Le nombre de trophées qu'il a remportés ? Pas du tout. Il s'agit du nombre de changements d'entraîneurs qu'il a effectué, en 32 années passées dans le football. Soit plus de deux par an. C'est simple, le Zamp' s'était forgé un surnom, celui de "". L'apogée a eu lieu lors de la saison 2015-2016, lorsqu'il était le président de Palerme. Il est alors entré dans les almanachs en changeant huit fois d'entraîneur en une seule saison, ce qui constitue un record dans l'histoire de la Serie A. Et ce qui est dingue, c'est que personne n'osait jamais l'envoyer chier. De nombreux entraîneurs chevronnés, à l'instar de Delio Rossi, Francesco Guidolin, Davide Ballardini, Walter Novellino, ou encore Gian Piero Gasperini, se faisaient virer comme des malpropres, puis revenaient dès que Zamparini les rappelait. ", nous expliquait il y a quelques années Franco Cammarasana, correspondant en Sicile de la