Adieu Boniperti, légende de la Juventus

Quand SoFoot.com avait dressé, en 2017, la liste des 50 joueurs qui avaient marqué l'histoire de la Juventus, il s'était classé à la première position. Giampiero Boniperti, capitaine puis président de la Juventus, s'est éteint ce 18 juin, à l'âge de 92 ans. Hommage.

Un bel homme, toujours calme

Giampiero Boniperti n'est pas un joueur de la Juventus, ni d'ailleurs un dirigeant de la Juventus. Même pour ceux qui de la Vieille Dame ne sont pas amis, Boniperti est la Juventus, comme l'est l'"" Gianni Agnelli, qui pendant tant d'années en fut tout à la fois le Père, le Fils et le Saint Esprit laïc. Boniperti a revêtu pour la première fois le maillot blanc et noir il y a 74 ans, un 2 mars. Pendant quinze ans, il a été le principal joueur de l'équipe, et pendant dix-neuf autres années en a été le président hiératique et intraitable, qui réussit à imposer la Juventus au niveau international. Comme joueur, il a marqué 179 buts (seul Alessandro Del Piero le dépasse), gagné cinq Scudetti et deux Coupes d'Italie. Comme président, il a à son actif neuf championnats, deux Coupes d'Italie, une Coupe intercontinentale, une Coupe des champions, une Coupe des coupes une Supercoupe européenne et une Coupe UEFA.Et pourtant ce n'est pas un tel palmarès qui fait que Boniperti soit la Juve par antonomase, "", si on peut dire. C'est le style. Gianni Agnelli, parce que Fiat avait participé au boom économique des années 1960, avait un vrai pouvoir, pas seulement industriel : il suffisait qu'il s'habille de telle ou telle façon, mette par exemple sa montre par-dessus la manche du pull, qu'il aille en vacances à tel endroit, pour aussitôt susciter modes et engouements. Il donnait lede la vie mondaine, culturelle, voire politique.Boniperti avait le même pouvoir, mais symbolique - et acquis sur le terrain. Il avait une façon de bouger qui à elle toute seule était une "". Ses adversaires, surtout en début de carrière, l'appelaient "", à cause de ses boucles blondes. Mais sa "", c'était son élégance, sa mobilité, cette manière d'arpenter le terrain tête haute, de caresser la balle