Adama Traoré, salut le musclé !

Recrue hivernale d'un FC Barcelone en quête de nouveau souffle, Adama Traoré a suscité beaucoup d'interrogations à son retour en Catalogne, mais après avoir récolté les moqueries sur son physique de bodybuilder et sa supposée technique approximative balle au pied, le joueur formé à La Masia a réussi l'exploit de devenir en seulement deux matchs l'arme offensive majeure de ce Barça 2021-2022.

L'Espanyol s'apprêtait à faire un coup à trois bandes : remporter sa huitième victoire de la saison, soulever son premier derby à domicile depuis plus de quatre ans et mettre un coup sur la tête d'un Barça à la lutte avec l'Atlético, la Real Sociedad et Villarreal pour attraper un ticket qualificatif à la prochaine Ligue des champions. Puis, patatras. Dimanche soir, alors qu'ils menaient 2-1, lesont laissé Adama Traoré s'échapper dans les arrêts de jeu et dégainer un centre parfait au point de penalty. Mauvaise idée : Luuk de Jong a surgi et battu Diego López d'une tête puissante. Coup de sifflet final, un Barça miraculé, maintenu au buzzer à la quatrième place de Liga et Xavi a alors pu se tourner vers son nouveau sauveur : Adama Traoré, que le club catalan avait laissé filer en 2015.

Adama Traoré vs Espanyol: - 90 minutes played- 1 assist- 2 key passes- 66 touches- 5 dribbles completed- 3 recoveries pic.twitter.com/VqqAqUm2Iq

"Nous ne parlons pas de force, mais de puissance"

— Barca Universal (@BarcaUniversal) February 14, 2022À cette époque, le FC Barcelone tournait offensivement avec trois monstres : Neymar, Lionel Messi et Luis Suárez. Trois hommes qu'Adama Traoré ne pouvait qu'observer depuis les rangs du Barça B, lui qui n'a longtemps compté que 93 minutes de jeu avec l'équipe première barcelonaise. Dans ce contexte que faire ? Partir. L'histoire est connue : en août 2015, Traoré décide de s'engager à Aston Villa, où il va d'abord connaître une grave blessure au pied qui va l'éloigner des terrains durant trois mois. Grâce aux conseils d'Óscar Martínez, son préparateur physique personnel, le natif de L'Hospitalet de Llobregat en profite pour travailler le haut du corps et devenir l'armoire à glace qui sévit actuellement à Barcelone., évoquait Martínez, en 2020.