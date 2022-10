Adam Ounas, le nouvel homme fort du LOSC

Depuis son arrivée au LOSC l'été dernier, Adam Ounas semble retrouver des couleurs. Le début de la rédemption, après n'avoir jamais réussi à s'imposer en Italie. Itinéraire d'un talent brut, souvent inexploité, en quête de constance.

"On m'a dit que par rapport à ma taille et ma corpulence, je n'étais pas prêt. Pas de souci, j'ai accepté et je suis…

Revanchard après des années galères en Italie, Adam Ounas, armé de son talent, n'a pas tardé à refaire surface dans le Nord. L'essence même d'un dribbleur génial, ne laissant que trop peu d'irréductibles indifférents, et récompensé du titre de joueur du mois de septembre par les amoureux du LOSC. Le tout en seulement six matchs. Décrit comme tel, le Tourangeau ressemblerait donc à n'importe quelle étoile filante. L'histoire serait cependant trop romancée, pour celui qui a toujours voulu prouver qu'il pouvait réussir seul. Pour cause, dès le départ, Ounas a dû se débrouiller. Souvent le plus petit de sa promotion, mais paradoxalement surclassé dans les différentes catégories, il aura d'abord souffert de lacunes physiques visibles. Surdoué techniquement, il lui a cependant fallu batailler afin de convaincre entraîneurs et recruteurs à l'orée des années 2010, à une époque où la France jetait encore son dévolu sur les déménageurs, et où le modèle espagnol peinait à faire loi.