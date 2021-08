Ada Hegerberg : "Je veux que mon sport aille dans le bon sens"

Blessée durant de longs mois, l'attaquante star de l'OL devrait faire son retour à la rentrée, alors que son club sort d'une saison sans titre. La Norvégienne de l'OL fait le point sur sa prochaine reprise et juge sans concession le niveau du championnat français.

C'est une honte. La @FIFAWWC en France n'était qu'une illusion. Autant faire un petit tournoi un week-end de mai prochain si on dérange la @FFF. Bravo à toutes et à tous. @BrigitHenriques https://t.co/pyigRNt8WG -- Ada S Hegerberg (@AdaStolsmo) May 6, 2021

"Garder douze équipes est la meilleure décision. Autrement, ça aurait été un gâchis."

Pour nous, c'est la plus grande nouvelle depuis longtemps. On l'attendait depuis un moment, c'est important d'avoir une plateforme pour que les gens aient accès à notre sport. Maintenant, c'est à nous de jouer, de faire le maximum parce que c'est une bonne opportunité pour qu'on regarde nos matchs.Il y a tellement d'abonnements, il faut payer pour avoir accès à tout, mais tu peux regarder toutes les compétitions. Je suis plus à l'ancienne, je visionne les matchs à la télé, mais il faut s'adapter. Le monde change petit à petit. Là, on donne un accès facile et gratuit aux gens et ça doit aider à développer le sport. C'est quelque chose qui nous manquait.Heureusement qu'on a mis la pression