Achraf Hakimi, latéral sans frontières

À seulement 22 ans, Achraf Hakimi, international marocain né à Madrid, a déjà joué en Espagne, en Allemagne, en Italie et vient de rejoindre la France, où il s'est immédiatement imposé comme le chaînon manquant du Paris Saint-Germain. Une expérience déjà folle pour son jeune âge et une jolie salade de drapeaux qui, combinées ensemble, ont participé à forger un joueur aussi complet que son CV le suggère.

Marocain de sang, Espagnol du sol

Rabie Tekassa se souviendra longtemps de son été 2018. Si ce scout de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) en Espagne partage logiquement le plus clair de son temps des deux côtés du détroit de Gibraltar, c'est cette fois les tribunes de Russie qu'il arpente. Pour y voir les Lions de l'Atlas disputer la Coupe du monde, bien entendu, mais en particulier l'un d'eux : Achraf Hakimi. Cinq ans plus tôt, Rabie était encore employé dans une société d'informatique et tuait le temps en surveillant d'un œil amoureux les joueurs marocains qui évoluaient aux quatre coins de l'Europe., justifie-t-il. C'est à ce moment qu'il entend parler de ce latéral droit au pied de velours et au souffle intarissable, qui officiait alors pour les jeunes du Real Madrid. Le coup de foudre est immédiat.Un gamin avec qui il avait fixé ses premiers rendez-vous lorsque celui-ci avec 15 piges au compteur, sans s'imaginer alors qu'ils les mèneraient jusqu'ici.À seulement 22 ans, non content d'avoir déjà disputé une Coupe du monde avec son pays, Achraf Hakimi a déjà défendu les couleurs du Real Madrid, du Borussia Dortmund, de l'Inter Milan et, depuis cet été, du Paris Saint-Germain. Un itinéraire de globe-trotter inscrit dans son ADN : Marocain de maillot, Achraf Hakimi est pourtant un véritable Espagnol du sol. Né à Madrid le 4 novembre 1998, ce qui n'en fait l'aîné de son nouveau meilleur pote Kylian Mbappé que d'une cinquantaine de jours, le petit Achraf a vécu tout le début de sa vie de l'autre côté des Pyrénées. C'est là où ses parents,