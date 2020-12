Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Accroché par l'Union Berlin, le Bayern Munich n'est plus le seul leader Reuters • 12/12/2020 à 21:17







Accroché par l'Union Berlin, le Bayern Munich n'est plus le seul leader par Léo De Garrigues (iDalgo) Pour le compte de la 11e journée de Bundesliga, le Bayern Munich a concédé le match nul sur la pelouse de l'Union Berlin (1-1). D'entrée, après 4 minutes de jeu, Grischa Prömel a ouvert le score pour les locaux. Les Bavarois ont couru après le score tout le match et s'en sont remis à Robert Lewandowski à la 67e minute. Le Polonais a profité d'un service de Kingsley Coman. Sur les 5 derniers matchs qu'il a disputé, l'ancien Parisien est impliqué sur 9 buts (3 buts, 6 passes décisives). Au classement, Leipzig est à hauteur du Bayern Munich, devant grâce à une meilleure différence de buts. L'Union Berlin pointe au 6e rang.