Accord UEFA-ECA : Nasser al-Khelaïfi a tout gagné

Ce jeudi, le syndicat des clubs, l'ECA, a annoncé un accord passé avec l'UEFA, TEAM Marketing et Relevent Sports Group sur les droits commerciaux des compétitions européennes. À tous les niveaux, il semble historique avec des revenus en forte hausse et surtout un pouvoir décisionnaire offert aux clubs. C'est une victoire de Nasser al-Khelaïfi, président du PSG, qui après avoir rejeté le projet de Superligue semble s'être imposé comme le principal intermédiaire avec l'instance européenne.

Le gros coup de Nasser al-Khelaïfi

Au total, les revenus devraient croître de 40%, si l'on en croit les projections de l'ECA, qui a annoncé en grande pompe un nouveau contrat passé par l'UEFA sur les droits commerciaux des compétitions européennes. Alors qu'actuellement estimés à 3,6 milliards d'euros, entre les recettes de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence, ces recettes vont passer à cinq milliards d'euros par an, soit quinze milliards au total, à partir de 2024 et ce jusqu'en 2027. C'est une grande victoire pour Nasser al-Khelaïfi qui, en plus de présider le Paris Saint-Germain, dirige l'ECA depuis avril 2021, après la fronde de douze clubs dissidents pour une Superligue européenne. À l'époque, Paris s'était clairement positionné, avec le Bayern Munich, en faveur de l'UEFA et avait rejeté cette sécession. La stratégie avait d'ailleurs étonné en coulisses, puisque les rumeurs de compétitions privées étaient connues depuis de longue date et Paris avait toujours semblé intéressé par un tel projet. En novembre 2018, lors des révélations des, le PSG était même apparu comme un membre fondateur d'un projet de Superligue. Et puis finalement, non. Au moment de se lancer, Paris a reculé et a préféré se maintenir au côté de l'UEFA.Et si finalement, à travers cette stratégie, le PSG et Nasser al-Khelaïfi avaient tout gagné, tout raflé ? Comme aux courses hippiques, le président qatari a observé, jaugé, réfléchi et finalement misé sur le bon cheval. En plus d'avoir conservé intacte sa réputation, il est devenu président du syndicat européen des clubs, regroupant 247 équipes, et a pu avancer ses pions. Grâce à une nouvelle amitié trouvée avec l'UEFA et Aleksander Čeferin, les mêmes qui avaient sanctionné deux fois le PSG pour non-respect du fair-play financier, al-Khelaïfi a obtenu ce que les gros clubs n'avaient jamais obtenu jusqu'ici : un pouvoir décisionnaire