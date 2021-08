information fournie par So Foot • 10/08/2021 à 12:00

Accord trouvé entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain

Paris et la Pulga ont trouvé un accord pour deux saisons plus une en option.

L'inimaginable est acté.Attendue depuis plusieurs jours par les supporters du PSG ainsi que par les fans du monde entier, la nouvelle est enfin tombée : Lionel Messi est désormais un joueur du Paris Saint-Germain.a annoncé qu'un accord a été trouvé, avec deux années de contrat plus une en option. L'Argentin devrait arriver cet après-midi dans la capitale pour passer sa visite médicale, alors que la conférence de presse pourrait avoir lieu mercredi.Après dix-sept saisons au plus haut niveau au sein du FC Barcelone où il a inscrit 474 buts et délivré 217 passes décisives en 520 matches (rien qu'en Liga), l'international argentin de 34 ans va vivre sa première expérience loin de là où il est devenu le meilleur joueur du monde.Il faudra faire réchauffer le repas de bienvenue.