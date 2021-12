Accord entre CVC et LaLiga: à quoi joue le foot espagnol?

Vendredi dernier, l'assemblée générale extraordinaire de LaLiga, composée des 42 clubs de première et deuxième divisions espagnoles, a ratifié l'introduction d'un nouvel acteur financier dans son capital. Le groupe CVC Capital Partners, un fonds d'investissement luxembourgeois, va injecter près de 2 milliards d'euros. Considéré par le groupe LaLiga et la plupart des clubs comme une aubaine financière, ce projet est pourtant largement critiqué, puisque la Fédération espagnole, le Real Madrid et le FC Barcelone s'y sont opposés.

Un projet qui fâche

La messe était presque dite. Depuis le mois d'août se ficelait un accord entre LaLiga et CVC Capital Partners, qui souhaitait racheter 10% du capital de l'organisateur du championnat espagnol. Réunis en assemblée générale exceptionnelle ce vendredi, les clubs ont donc validé, comme attendu, le projet de financement à 37 voix pour, 1 abstention et 4 voix contre. Ce fonds luxembourgeois, qui pèse près d'une centaine de milliards d'euros et possède entre autres les droits commerciaux du tournoi des Six Nations, va donc devenir le nouveau financeur du marché espagnol. Il déboursera 1994 millions d'euros au total, qui seront répartis entre les 37 clubs espagnols qui ont approuvé l'accord ; avec un premier chèque de 400 millions à la clé dès les prochaines semaines.Une aide financière salvatrice pour beaucoup de clubs au bord du gouffre, mais qui répond néanmoins à des conditions de dépense bien précises : 15% pour soulager ses dettes, 15% destinés au sportif (recrutement et masse salariale), les 70% restants étant alloués à la croissance des clubs, à l'amélioration et à la "digitalisation" de leurs infrastructures. L'Atlético de Madrid envisage ainsi la construction d'un nouveau centre de formation et la généralisation duet du paiement par téléphone au stade. En échange, LaLiga s'engage à créer une nouvelle société commerciale, baptisée LaLiga Impulso, qui gérera les droits commerciaux des 37 clubs, et dont CVC détiendra environ 8% du capital. Mais les clubs espagnols ayant appuyé l'entrée de CVC devront également céder, et c'est là que le bât blesse, 11% de leurs droits télé au fonds luxembourgeois. Et ce, pendant les cinquante prochaines années...Voilà le deal que viennent d'approuver les clubs espagnols. Tous ? Non. Quatre entités ont fait sécession. Et parmi ces frondeurs, on retrouve trois des plus gros clubs de la péninsule: