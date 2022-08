AC Milan : confirmer et régner

Près de trois mois après avoir remporté son premier Scudetto en onze ans, l'AC Milan entame dans son San Siro, ce samedi face à l'Udinese, un exercice dans la peau d'un favori pour le titre. Avec un double objectif en tête : apposer sa suprématie nationale et revenir définitivement dans la cour des grands au niveau européen.

AC Milan Udinese 13/08/2022 à 18h30 Serie A Diffusion sur

CDK, pour passer le cap

Plus de 60 000 personnes avaient décidé de se faire un petit cadeau estival à Marseille le 31 juillet dernier, sous un soleil dominical suffocant. Le grand retour au Vélodrome pour un match de gala opposant l'OM et l'AC Milan , tout juste auréolé de son dix-neuvième titre de champion d'Italie au nez et à la barbe de l'Inter, impossible de manquer ça. Mais au bout d'une grosse trentaine de minutes de jeu, lesphocéens ont vite compris qu'ils n'ont finalement pas souscrit à une partie de plaisir, tant les hommes de Stefano Pioli ont vite remis les pendules à l'heure sur le pré. Deux buts rapidement arrivés et savamment amenés par des actions collectives exécutées à la perfection, comme on en a vu par dizaines lors de l'exercice précédent et venus rappeler une chose : ce Milan-là est déjà prêt à tout rafler sur son passage.Dans les faits, presque rien n'a changé en trois mois. Les éléments principaux du titre sont restés et même Zlatan Ibrahimović a décidé de sortir les muscles une saison supplémentaire. Seuls Alessio Romagnoli et Franck Kessié ont filé et quelques petites curiosités sont venues titiller l'été… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com