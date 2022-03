Abramovitch, la chute de l'empire Roman

Avec la mise en vente officielle de Chelsea, Roman Abramovitch acte la fin de la romance entre le Royaume-Uni et les oligarques russes, pour qui Londres avait des airs de petit coin de paradis depuis le milieu des années 2000. Deux décennies où certaines élites venues de l'Est ont bâti un sulfureux réseau économique, financier et politique dans le Royaume. Welcome to Londongrad.

"Nous ciblons les jets privés des oligarques, nous ciblons leurs propriétés, nous ciblons d'autres biens qu'ils possèdent... Il n'y aura plus nulle part où se cacher." Liz Truss, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Royaume-Uni

La fin d'un Roman russe

Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski n'a pas eu besoin de grand-chose pour changer le monde. Quelques milliers de feuilles blanches. Une plume. Un encrier. Et beaucoup de souffrance. À la fois sociaux, métaphysiques et critiques du matérialisme occidental, ses romans sont encore aujourd'hui considérés par beaucoup comme l'incarnation la plus grandiose du génie russe. Plusieurs générations après la mort de l'auteur deset de, Roman Abramovitch a lui aussi essayé de changer un monde. Celui du football, en rachetant le Chelsea FC en 2003. Un monde qui pourrait bientôt ne plus vouloir de lui. En atteste la volonté du multimilliardaire de mettre en vente les, une décision officialisée ce mercredi.Pour tenter de comprendre ce qui se trame dans la caboche de Roman Abramovitch, il fallait d'abord jeter un œil à ce qui s'est passé mercredi 2 mars à la Chambre des communes, le parlement britannique. Le Royaume-Uni vient alors de sanctionner l'invasion ukrainienne par la Russie, en annonçant une batterie de mesures inédites : parmi celles-ci, on peut citer le gel des actifs de toutes les grandes banques russes, ou encore l'impossibilité pour les entreprises russes de lever des fonds sur les marchés du Royaume. L'ensemble est aussi accompagné d'une liste de 100 noms d'individus et d'entreprises, désormaisoutre-Manche :, avance Downing Street. Parmi les profils ciblés, huit oligarques. Mais pas Roman Abramovitch. Incompréhensible pour Keir Starmer, le chef de l'opposition travailliste :