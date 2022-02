Abdou Diallo, le lion rugit plus fort

À peine un an en arrière, Abdou Diallo faisait ses débuts avec le Sénégal, après avoir porté le maillot des différentes équipes de France jeunes. Un choix mûrement réfléchi par le défenseur du PSG, parfaitement épanoui au sein des Lions de la Téranga. Au point d'être l'un des patrons de la meute d'Aliou Cissé, qui rêve de décrocher la première CAN de son histoire dimanche, face à l'Égypte.

Intégration express

26 mars 2021, stade Alphonse Massamba de Brazzaville. Aligné pour la première fois avec le Sénégal face au Congo dans cette rencontre comptant pour les éliminatoires de la CAN, Abdou Diallo devient international. Une première cape fêtée avec un. 2 février 2022, stade du 4 Août. En demi-finales de cette même Coupe d'Afrique, le défenseur du PSG se mue en homme providentiel pour les Lions de la Téranga en ouvrant le score face au Burkina Faso. Un enchaînement digne d'un buteur en pleine surface et direction la finale de la CAN. Entre ces deux dates, Abdou Diallo s'est parfaitement intégré au sein de la sélection guidée par Sadio Mané, au point d'en devenir l'un des patrons. Ce dimanche pour sa 14cape, le défenseur rêve ainsi de décrocher le Graal : un premier sacre continental pour le petit pays d'Afrique de l'Ouest.Formé du côté de l'AS Monaco, le natif de Tours a évolué avec les équipes de France des U16 jusqu'aux Espoirs, dont il fut le capitaine pendant près de deux ans. Avant donc de choisir de poursuivre sa carrière internationale avec le pays de son père, le Sénégal., confiait-il au printemps dernier dans une longue interview à"Ah ouais, maintenant, c'est moi."Un choix réfléchi et qui trouve ses origines dès l'été 2019. Celui qui évolue alors au Borussia Dortmund n'est pas convoqué par Sylvain Ripoll pour l'Euro Espoirs au motif d'une opération prévue de longue date. Il part alors se ressourcer au pays de la Téranga, où il n'a alors jamais mis les pieds. La suite, c'est sur la chaîne Oui Hustle qu'il la raconte :