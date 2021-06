Abdou Diallo et ses potes racontent leurs années au centre de formation de Monaco

En plein cœur du premier confinement, le Parisien Abdou Diallo et ses potes Dylan Bahamboula, Anthony De Freitas et Lounisse Merzouk, tous anciens pensionnaires du centre de formation de l'AS Monaco, se lancent un défi : écrire un livre sur les meilleures années de leur vie. Un peu plus d'an plus tard, Le Coup d'envoi de nos rêves sort en librairies. L'heure pour les quatre écrivains en herbe de s'épancher sur leur œuvre. Mais pas seulement.

Casting :

Dylan Bahamboula : 26 ans, milieu du Oldham Athletic (League Two, D4 anglaise)

Abdou Diallo : 25 ans, défenseur du PSG (Ligue 1)

Anthony De Freitas : 27 ans, milieu du FC Biel-Bienne (D4 suisse)

Lounisse Merzouk : 25 ans, agent de joueurs

"Le footballeur ne se confie pas facilement et garde beaucoup de choses pour lui. Et beaucoup de parents ne savent pas comment ça peut se passer au quotidien. Moi, je cachais aux miens que je jouais en DH et pas avec

On a un groupe WhatsApp avec une douzaine d'anciens pensionnaires du centre de formation de l'AS Monaco. D'habitude, on y débriefe les matchs, on parle de la pluie et du beau temps. Puis un soir, Abdou pose une question existentielle :Et ensuite, il nous parle d'écrire un livre.Mais tu vas trop vite, prends ton temps ! Abdou, détaille...Je me suis rendu compte que j'ai 25 ans, je suis un des plus jeunes du groupe, et la vérité, c'est qu'on est au moins à la moitié de nos carrières. Ce constat, il fait cogiter. On se fait tous confiance, on se connaît depuis dix piges, et on se dit que si on doit faire un truc, on doit le faire ensemble. Les jours d'après, il y a eu plein d'idées qui ont fusé.Des restaurants, des fives, voire des trucs plus farfelus...À un moment, je disCertains me disent :En réalité, à ce moment-là, on ne sait pas du tout dans quoi on se lance. Mais on y va.