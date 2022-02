Abdellah Zoubir, pas venu ici pour souffrir

L'OM commence une nouvelle aventure ce jeudi au Vélodrome, avec les barrages de la Ligue Europa Conférence. L'adversaire du soir ? Qarabağ, qualifié pour la toute première fois de son histoire pour une phase éliminatoire européenne. Avec dans sa manche un atout français : Abdellah Zoubir, passé notamment par Grenoble, Istres ou Lens, avant de partir s'imposer comme l'une des pièces maîtresses du vice-champion d'Azerbaïdjan.

" Avec Farid Boulaya, les deux étaient au-dessus techniquement. J'étais persuadé qu'ils n'allaient pas rester à ce niveau là " Grégory Sofikitis, coéquipier à Istres

"Niveau technique, c'était waouh"

Il y a quelques années, le jeune Abdellah Zoubir, alors joueur du RC Lens, se confiait sur le site des Sang et Or à propos de son parcours, loin d'être linéaire. Pas forcément le meilleur les fesses posées sur les bancs de l'école, c'est ballon aux pieds que le jeune homme décide de s'exprimer. Et en salle d'abord, pour être précis. Car avant de devenir joueur professionnel, c'est au futsal que le futur joueur de Qarabağ s'illustre, au point d'être sélectionné avec l'équipe de France U21. Une affaire de famille, puisque son frère, Tarek, a lui goûté à la sélection senior. Des qualités de dribbleur qu'il trimbale depuis plus de dix ans, de Grenoble à Istres en passant par l'Écosse, la Roumanie et désormais l'Azerbaïdjan.