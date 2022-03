Abdelkrim Branine : " Benzema était presque devenu le symbole de l'anti-France "

Journaliste, ancien rédacteur en chef de Beur FM notamment, Abdelkrim Branine publie Le Petit Sultan. Un roman qui, de fait, traite de l'impact politique du football aujourd'hui en France, à travers le destin d'un jeune footballeur franco-algérien. Un récit qui résonne étrangement juste, à quelques semaines du premier tour de la présidentielle.

"Je voulais raconter (une affaire comme celle de Knysna) du point de vue d'un jeune footballeur héritier de l'immigration. Décrire le processus qui aboutit à un tel fiasco, la vague d'indignation que ce garçon doit affronter, puis les conséquences sur sa vie."

Oui, les deux. Pour Karim Benzema, je me suis inspiré de la campagne virulente qu'il a subie pendant sa mise à l'écart des Bleus. Il était presque devenu le symbole de l'anti-France après avoir été le chouchou du public. Je me souviens notamment de la manière dont Alain Delon, qui n'est pas vraiment un adepte du, avait insisté pour avoir un court tête-à-tête avec lui après une émission. En ce qui concerne Mbappé, ça a été particulier, car il a pris une dimension supérieure pendant l'écriture du livre. Au fur et à mesure, je voyais des convergences entre son attitude et celle du personnage de mon roman. La réalité est venue en quelque sorte rattraper la fiction. J'espère d'ailleurs avoir l'occasion de leur faire découvrir ce livre, à tous les deux !On entend régulièrement dire que le football est un miroir grossissant de la société. Ce sport s'est presque imposé à moi comme une toile de fond lorsque j'ai voulu aborder ces questions sensibles. La grève de Knysna et ses répercussions politiques m'ont beaucoup inspiré. J'ai donc inventé une affaire du même genre dans le livre. Je voulais raconter ça de l'intérieur, du point de vue d'un jeune footballeur héritier de l'immigration. Décrire le processus qui aboutit à un tel fiasco, la vague d'indignation que ce garçon Lire la suite de l'article sur SoFoot.com