Abdelhamid : "Ce geste sur les salaires, c'est juste logique "

Dans une lettre ouverte publiée lundi, les joueurs du Stade de Reims ont annoncé baisser leur salaire jusqu'au moins de juin. Capitaine rémois et expert comptable de formation, Yunis Abdelhamid revient sur ce beau geste et les négociations qui l'ont précédé.

"Je connais beaucoup de restaurateurs : on ne parle pas de joueurs là, mais de gens qui ont mis toute leur vie dans un projet, et qui se trouvent en difficulté. Quand tu vois ça, tu ne peux que prendre conscience de cette réalité, et agir."

Parce qu'on ne pouvait pas nier la réalité qui nous entoure. On est footballeurs, mais quand on entend tout ce qu'il se passe avec la crise sanitaire, la crise économique, le fait de jouer à huis clos, l'histoire de Mediapro et des droits TV... On prend conscience que cette année il y a un gros manque à gagner pour le club, et surtout, que cela met le club en difficulté. On a eu une réunion avec les dirigeants et l'UNFP, où tout nous a été présenté en détail. On a compris que s'il n'y avait pas de changements, le club serait en difficulté.Ca a été très concret. Les chiffres ont été donnés en toute transparence, les pertes du club ont été expliquées. On ne nous a pas demandé de baisser le salaire juste comme ça pour le geste, il y a des éléments concrets derrière. Des éléments qui font que c'était naturel de baisser nos salaires. Agir autrement, ça aurait été de la mauvaise foi de notre part. C'était logique dans un club familial comme Reims.Bien sûr. J'ai connu le monde du travail "normal", se lever pour faire des études, puis pour aller bosser. Et puis aujourd'hui autour de moi, dans ma famille, je vois des gens qui ne peuvent pas travailler. Ici à Reims je connais beaucoup de restaurateurs : on ne parle pas de joueurs là, mais de gens qui ont mis toute leur vie dans un projet, et qui se trouvent en difficulté. Quand tu vois ça, tu ne peux que prendre conscience de cette réalité, et agir. D'autant que nous, on est des privilégiés parce qu'on a la chance de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com