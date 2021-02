Aaron Leya Iseka : "Je suis juste un soldat qui donne tout pour l'équipe"

Son verset préféré est " Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste", issu de l'Évangile selon Saint-Matthieu. Mais si le FC Metz ne ressemble pas complètement aux Cieux, Aaron Leya Iseka, 23 ans, a en tout cas trouvé l'endroit idéal pour reprendre confiance et reprendre son ascension.

OGC NiceFC Metz 21/02/2021 à 15h Ligue 1 Uber Eats Diffusion sur

"On commence à être déçus quand on fait des mauvais résultats face à de bonnes équipes. Ça prouve qu'on évolue et qu'on prend de la valeur."

Ça, je ne peux pas encore l'assurer, parce que la saison est loin d'être terminée, et j'évite de faire des bilans de moi-même. Mais c'est clair que je me sens bien ici. J'ai tout de suite vu que j'étais tombé dans un club qui allait me faire avancer et c'est ce qui se passe aujourd'hui.On commence à être déçus quand on fait des mauvais résultats face à de bonnes équipes. Ça prouve qu'on évolue et qu'on prend de la valeur. On sent qu'il y a des choses à faire dans ce championnat et qu'on peut le prouver à chaque Lire la suite de l'article sur SoFoot.com