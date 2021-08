Aaron Boupendza : "Le premier ballon que j'ai donné à Aubameyang, c'était à la main"

En août 2020, Aaron Boupendza débarque à Antakya (Antioche), ses 24 bougies à peine soufflées. L'international gabonais, qui complète le trio d'attaque avec Pierre-Emerick Aubameyang et Denis Bouanga en sélection, vient de quitter les Girondins de Bordeaux après les avoir rejoints quatre ans plus tôt. Aujourd'hui, celui qui s'était tiré de la côte ouest dans un quasi-anonymat est devenu l'une des stars et le meilleur buteur du championnat turc après avoir claqué 22 buts en 36 matchs de Süper Lig, avec le promu Hatayspor.

"J'ai vite compris qu'avec les supporters, ce serait différent en Turquie. Mais ça ne me gêne pas, au contraire, j'aime bien savoir que les gens ont confiance en moi"

Mon plus beau souvenir personnel, c'est mon quadruplé à l'extérieur contre Antalyaspor. Après ça, on m'a arrêté plus souvent dans le centre-ville pour prendre des photos.J'ai vite compris qu'avec les supporters, ce serait différent en Turquie. Mais ça ne me gêne pas, au contraire, j'aime bien savoir que les gens ont confiance en moi. Ça ne me met pas de pression négative, ça me donne juste envie de mouiller encore plus le maillot pour eux. Même quand les matchs se disputaient à huis clos, quand on sortait des vestiaires, les fans étaient là pour nous féliciter. J'ai hâte de découvrir les stades de Turquie avec l'ambiance habituelle, j'espère que les supporters pourront revenir dans les tribunes, ça manque.Après, je fais plus trop attention sur Instagram, je me suis habitué.Bien sûr. Franchement, il y a tout ici. C'est une ville familiale, une des villes où on mange le mieux en Turquie, il y a la mer à côté, on est dans le sud alors il fait beau, les gens sont aimables... La Syrie n'est pas loin, mais on se sent en sécurité. Et ici, on trouve des chrétiens et des musulmans, mais ils s'entendent très bien ! C'est super agréable à vivre. Je me sens presque comme à la maison.