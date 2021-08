À Troyes, le foot vit bien

Malgré la défaite face au PSG (1-2) pour son retour dans l'élite, l'équipe de Laurent Batlles a eu le mérite de jouer du début à la fin dans un stade plein comme un œuf. À Troyes, le football, le vrai, est bien de retour.

C'était un soir de gloire pour Ruben David. Sapé comme un Men in Black, le nouveau speaker de l'ESTAC est déposé par son épouse au stade de l'Aube quelques heures avant le coup d'envoi qui lui souhaite "bonne chance" au passage. L'animateur, qui sévit habituellement sur Champagne FM, le sait : cette grande première, il ne doit pas la louper. Un peu pour lui, forcément, mais surtout pour les autres. Car au stade de l'Aube ce samedi, 20 000 personnes sont attendues pour le retour de Troyes en Ligue 1, après trois ans de purgatoire dont une année sans pouvoir hurler le nom de Florian Tardieu au stade. Qui plus est, l'hôte n'est pas monsieur tout le monde : Paris et ses stars sont là pour lancer leur saison 2021-2022 de Ligue 1. Alors, sur les coups de 20h, Ruben commence à chauffer l'enceinte :Pendant que le stade de l'Aube monte tout doucement en pression, dehors, la file de supporters pénétrant dans l'enceinte rétrécit au fil des minutes. Avant de montrer son billet, toujours les deux mêmes questions :, rapidement suivi de :Histoire de vérifier si vous savez lire votre écran ou que vous n'avez pas acheté un pass sanitaire fake sur Snapchat moyennant la modique somme de 200 euros. Une obligation pas vraiment du goût des ultras parisiens. Venus en nombre à Troyes, les membres du Collectif Ultras Paris et les autres annoncent rapidement la couleur : seuls une dizaine d'entre eux prennent place dans le parcage en s'espaçant volontairement et assument notamment via une banderole. Avant d'ambiancer tout le monde trois minutes après le coup d'envoi.