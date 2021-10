À Toulouse, une fête et des promesses

Dans un Stadium aussi ravi que bruyant, le Toulouse Football Club s'est offert une victoire référence face à l'AJ Auxerre ce samedi après-midi (6-0). Six buts, une belle communion avec les supporters et de larges sourires : les deux contre-performances d'avant la trêve semblent déjà lointaines pour les Pitchouns. En revanche, les promesses pour l'avenir sont grandes.

Par un bel après-midi d'automne

Les joueurs du TFC peuvent prendre leurs temps pour le tour d'honneur. Quelques minutes plus tôt, devant un Stadium ivre de bonheur, le défenseur Rasmus Nicolaisen venait placer sa tête à la suite d'un corner pour mettre un point final à une démonstration toulousaine contre l'AJ Auxerre, 3au coup d'envoi du choc de la journée de Ligue 2, mais rapidement réduite à un rôle de figurant cet après-midi. "", reconnaîtra Jean-Marc Furlan après coup en conférence de presse, avant de déplorer les nombreux absents côté bourguignon. Mais ce Toulouse-là n'en n'a cure, bien décidé à reprendre sa marche en avant vers son seul et unique objectif de la saison : la montée en Ligue 1.Dès l'apparition des joueurs pour l'échauffement, le ton est donné : le virage Brice Taton donne déjà de la voix pour encourager ses joueurs, battus par Caen lors de leur dernière sortie à la maison, peu avant la trêve. Sous le soleil, l'après-midi s'annonce belle sur l'île du ramier et l'ambiance ne fait que monter crescendo au fil des minutes. Au tifo célébrant la sortie des joueurs et aux drapeaux agités dans tous les sens succèdent les deux premiers buts de la bande de Philippe Montanier en quelques minutes. ", pouvait savourer l'ancien boss de Valenciennes au coup de sifflet final.Ravi du déroulé des événements, le Stadium chante à la gloire de ses joueurs. Pour sa grande première dans son tout nouveau jardin après ses 14 premières minutes à Amiens, Rafael Ratão aura certainement apprécié. Auteur d'un doublé, dont le deuxième sur un amour de talonnade pleine de malice, le Brésilien s'est empressé de se jeter dans les bras des supporters pour fêter son adoption. Lui aussi double buteur (ce qui porte son total à six réalisations depuis Lire la suite de l'article sur SoFoot.com