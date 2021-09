À Toulouse, les fumigènes sont de sortie

Cahin-caha, la cause des supporters en France progresse ! Alors que les incidents lors de Nice-Marseille n'augurent rien de bon pour l'amélioration de la cote des ultras auprès du grand public, une petite éclaircie fera son apparition au Stadium de Toulouse ce samedi, lors de la rencontre de Ligue 2 entre le TFC et Grenoble : une utilisation autorisée, mais encadrée de fumigènes, après des années de lutte de la part des associations de supporters. Alors, vraie progression ou mesure en mousse ?

ToulouseGrenoble 18/09/2021 à 15h Ligue 2 Diffusion sur

Ça y est, les fumigènes font leur grand retour dans les stades du championnat de France ! Dit comme ça, l'affirmation peut faire sourire quand on pense à la multitude de "fumis" allumés chaque week-end en Ligue 1 et Ligue 2. Elle est pourtant bien sérieuse : une utilisation contrôlée et autorisée (c'est là toute la différence) d'engins pyrotechniques aura lieu ce samedi au Stadium de Toulouse, durant la rencontre entre le TFC et Grenoble, comme l'a annoncé le club de la ville rose dans un communiqué :