À Strasbourg, l'Europe est dans un coin de la tête

Le Racing aborde son choc contre Lyon, prévu dimanche, dans la peau d'un virtuel qualifié européen. Cette quatrième place, aussi provisoire que méritée, révèle une lente montée en puissance de l'équipe entraînée par Julien Stéphan, qui peut désormais, avant un rush final délicat, rêver d'Europe. Une telle consécration ne serait que justice pour ce club historique et au regard de son parcours cette saison. Et un beau service rendu au foot français.

RC Strasbourg Alsace Olympique lyonnais 10/04/2022 à 19h Ligue 1 Diffusion sur

Le Racing vit une saison exceptionnelle. Si, longtemps, les performances du club alsacien sont restées sous le radar de la plupart des commentateurs, focalisés sur Marseille, Nice ou Rennes, son actuelle position en embuscade n'a finalement rien de surprenant. Cette réussite doit d'abord se mesurer à l'aune d'un budget (45 millions d'euros) deux fois inférieur à celui du SRFC, et quatre fois moindre que ceux de l'OM ou L'OL, sans même évoquer PSG. À ceux qui y verraient également le résultat d'un syndrome "Ligne Maginot", soit une solide défense qui permet d'être surclassé, on rétorquera que le Racing possède la troisième attaque du championnat et que le fidèle public de la Meinau a salué davantage de buts que 17 autres stades de Ligue 1, y compris au Vélodrome. Strasbourg offre une belle leçon de choses à une Ligue 1 obnubilée par la vente de ses droits télé, notamment à l'international via sa société commerciale (et son fonds d'investissement rentré au capital), voire crispée sur la crise que traverse sa tête de gondole parisienne. Or quiconque aime ce sport sait qu'une vraie nation de foot a besoin de ce profil de clubs, ces vénérables institutions qui… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com