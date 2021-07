À Strasbourg, l'école des chasseurs de tête

L'avertissement sans frais du choc de Benjamin Pavard face à l'Allemagne à l'Euro n'en reste pas moins un avertissement : le sujet des commotions cérébrales est très méconnu dans le football, même au sommet de l'échelle. En bas de cette dernière, un éducateur d'un club de foot alsacien a décidé de prendre les choses en main en sensibilisant jeunes et moins jeunes aux risques du football pour le cerveau, aidé dans son projet par l'ancien Strasbourgeois Felipe Saad. Rencontre avec ceux qui veulent faire bouger les choses.

Deux papas en quête de prévention

Après les terribles images du malaise de Christian Eriksen, beaucoup ont retenu leur souffle le 15 juin dernier, lorsque Benjamin Pavard est resté au sol après un choc violent avec Robin Gosens lors de France-Allemagne. Et tout le monde a pu respirer en apprenant que le joueur du Bayern Munich était sorti de ce douloureux épisode sans dommages. L'occasion, néanmoins, de se rendre compte que personne n'est assez renseigné sur les risques qui pèsent sur le cerveau des footballeurs. Et s'il est relativement normal que le quidam n'ait pas de connaissances de pointe en neurochirurgie, il est plus surprenant qu'un thème aussi important que celui des commotions cérébrales soit quasiment un non-sujet jusqu'au sommet des fédérations.C'est là que Felipe Saad et Hasan Doyduk entrent en scène. Le nom du premier risque de rappeler des souvenirs à un paquet de supporters en France, et notamment à Strasbourg, où le défenseur brésilien a évolué de 2015 à 2017. Si celui du second est moins médiatisé, son rôle est majeur dans ce qui se passe dans le quartier de Robertsau, à Strasbourg, au sein de l'école de football du même nom dont il est le responsable. Saad, lui, y a inscrit son fils aux côtés de celui d'Hasan. Mais alors, quel rapport avec les commotions cérébrales ?, explique le Brésilien, qui a sensibilisé son pote sur cette thématique., abonde Hasan Doyduk.