À Split, les Bleus glissent sur une banane

Une nouvelle fois placée, l'équipe de France, débarquée en Croatie avec un onze largement remanié, a laissé filer un score pour la deuxième fois consécutive, lundi soir, en se faisant encore punir sur une erreur de gestion de profondeur de sa ligne défensive en fin de match (1-1).

Croatie 1-1 France

Barbecue et montée en puissance

C'était un lundi pour bronzer sous le soleil de Split, mais aussi pour se refaire la cerise. La veille, Didier Deschamps étant venu espérer tout haut voir ses hommes briser en deux un début de mauvaise spirale lancée par la défaite face au Danemark, vendredi dernier. Sur les coups de 22h10, le coup parfait était alors là, entre les mains des Bleus, assuré par un bon mouvement accéléré par Ben Yedder et conclu par Rabiot. Trop simple : si elle a longtemps résisté sans trop subir, l'équipe de France a fini par glisser sur une énième mauvaise gestion de la profondeur de sa ligne défensive et a finalement laissé la Croatie égaliser sur penalty (1-1).Une température à faire tournicoter les têtes, un Poljud prêt à dégueuler, un Luka Modrić célébré en héros pour la 150e bougie internationale de sa longue vie en ballon dans une ville déjà électrisée la veille par un concert XXL du mythe Mišo Kovač : ce Croatie-France, joué dans une ambiance de barbecue géant, avait l'allure du piège parfait que Didier Deschamps a tenté de déjouer en misant sur un test de concurrence (dix changements dans le onze de départ avec le seul Aurélien Tchouaméni sapé en survivant) et sur un 4-4-2 pensé pour enfermer dans une boîte les trois cerveaux du milieu croate en phase défensive. Pari réussi ? Pas perdu, en tout cas, même si le boss des Bleus, revenu auprès de son groupe samedi, a d'abord vu ses hommes, notamment Tchouaméni et Saliba, se brûler les pieds sur certaines pressions adverses et s'obliger à des sauvetages sur un fil (6, 14, 18) avant une fin de période plus convaincante, où l'on a vu le duo Nkunku-Diaby progressivement s'amuser entre les lignes et provoquer deux petits incendies. Le premier, à la… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com