À Salerne, Franck Ribéry est en bonne Campanie

À 38 ans, Franck Ribéry s'est lancé dans une nouvelle mission aussi courageuse qu'inattendue : aider la Salernitana à se maintenir en Serie A. Un choix de carrière à l'image d'un homme qui s'est construit dans la difficulté et qui n'a jamais cessé d'aimer son sport.

Francky goes to Hollywood

Il y a 23 ans, Franck Ribéry était sur le point de se faire virer du centre de formation du LOSC. Dans le même temps, à 1800 kilomètres au sud, la Salernitana respirait l'air frais de l'élite italienne cinquante ans après sa dernière bouffée d'oxygène. Une époque où Delio Rossi entraînait le club de Salerne, avec sous ses ordres des gars comme Gennaro Gattuso, Marco Di Vaio ou encore Rigobert Song. Une époque où le stadio Arechi était un véritable enfer pour les fameuses "Sette Sorelle" : Inter, Roma, Lazio, Juventus, plus de la moitié sont reparties bredouille de Campanie. Dans le même temps, Ribéry tapait le ballon dans son quartier du Chemin-Vert et pas sûr que revêtir un jour le maillot de la Salernitana faisait partie de ses plans. Vingt-trois ans plus tard pourtant, c'est une réalité : sur la pelouse du Torino ce dimanche à 15h, Ribéry aura ses fesses posées sur le banc du vice-champion de Serie B.À peine posé le pied à Naples et parcouru en caisse les quarante minutes qui séparent la ville adoptive de Maradona de sa nouvelle famille d'accueil, Ch'ti Franck est déjà en mission. Audrey Pulvar, paire de lunettes en peau de crocodile posée sur le nez, n'est pas là pour l'accueillir. Le team manager Salvatore Avallone et l'agent Davide Lippi (fils de), eux, oui. Tant mieux : ce qui intéresse Franck, c'est ce nouveau contrat dans un grand championnat européen. Et rien d'autre.(...)Si c'était vraiment pour l'argent, il n'aurait pas non plus posé ses valises en 2019 à Florence. Deux années durant lesquelles Ribéry a tenté de rallumer la flamme d'une pâle Fiorentina avec, en prime, des stats dont il n'a pas à rougir (5 buts et 10 passes décisives en Lire la suite de l'article sur SoFoot.com