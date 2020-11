À Saint-Étienne, le LOSC sauve l'essentiel

Bousculé et mené à la pause par des Verts solidaires, Lille a su revenir dans le match et égaliser grâce à Ikoné (1-1). L'ASSE, de son côté, stoppe sa terrible série de défaites.

Saint-Étienne 0-0 Lille

Au LOSC, les gueules de bois post-AC Milan vont devenir des habitudes. En début de mois, on avait vu les Lillois se ramasser en beauté à Brest et encaisser trois buts au coeur d'une première période catastrophique. Dimanche soir, rebelote : trois jours après une nouvelle nuit avec leurs potes italiens, les Nordistes ont passé les quarante-cinq premières minutes de leur déplacement à Saint-Étienne à regarder leurs adversaires jouer et à prendre des coups dans la tronche. Les Verts, assis sur une série de sept défaites consécutives, n'en demandaient pas tant, eux qui ont vu Claude Puel déclarer l'état d'urgence en fin de semaine. Le Castrais attendait une réaction d'orgueil de sa troupe. Bingo : avec des cadres gonflés à bloc et face à un LOSC sans énergie, l'ASSE, tous crocs sortis, n'a plus eu qu'à se servir. Dès la deuxième minute, Romain Hamouma a ainsi gratté un bon ballon et laissé Denis Bouanga chauffer son pied droit. Puis, Wahbi Khazri n'est pas passé loin de rouler Mike Maignan dans la farine sur un centre tir vicieux. Surtout, Miguel Trauco, titulaire pour la deuxième fois de la saison et étincelant tout au long du premier acte, a envoyé un caramel sur le portier lillois au quart d'heure de jeu. En face ? Rien, ou presque, Lille ne réussissant pas à sortir les ballons comme à son habitude, Galtier voyant son onze manquer d'élan offensif et le seul Araujo s'essayer à la frappe (largement hors cadre). Et patatras : peu après la demi-heure de jeu, Khazri a récupéré un penalty - très généreux - dans les pieds de Bradaric et a placé les Verts aux manettes (1-0, 33). Dans la foulée, Hamouma a forcé Maignan à sauver le LOSC de la gamelle complète. Le monde Lire la suite de l'article sur SoFoot.com