À Rennes, Martin Terrier sort de sa bulle

Depuis le début de l'année 2021, Martin Terrier est sorti de la tanière dans laquelle il avait tendance à se cacher depuis son arrivée au Stade rennais. Impliqué dans dix des treize derniers buts de l'équipe bretonne, l'attaquant de 24 ans s'est encore une fois épanoui en position de numéro 9 lors du succès à Metz (1-3), samedi. Dans un rôle qui semble mieux correspondre à ses qualités, l'ancien Lyonnais réputé pour sa timidité se dit même prêt à assumer un statut de leader technique à Rennes.

L'heure de pointe

Martin Terrier fait partie de ces joueurs qu'on penserait presque retrouver dans chaque liste de l'équipe de France espoirs. Avant de constater qu'à 24 ans, l'attaquant n'a plus l'âge pour s'éclater en sélection avec les plus jeunes, comme il avait pu le faire entre 2017 et 2019 (sept pions en treize apparitions avec les Bleuets). L'été dernier, le gamin du Nord avait décidé de quitter l'OL, un club sans doute trop grand pour lui, et de prendre la direction de Rennes avec l'idée de prendre du galon pour déchirer cette étiquette d'éternelle promesse., assumait-il lors de sa présentation en juillet.Trop intermittent, trop discret, pas assez décisif, Terrier aura connu des premiers mois difficiles en Bretagne, avec en prime la Covid-19 pour le freiner à l'automne. Après la grisaille, une éclaircie ? Depuis le début de l'année civile, l'ancien Lyonnais a peut-être trouvé un costume à sa taille pour s'imposer à Rennes, dont il est l'un des hommes forts depuis quelques semaines. Un constat appuyé par une prestation convaincante à Saint-Symphorien, ce samedi après-midi, où Terrier a tiré son équipe vers le haut, dans tous les sens du terme, avec une passe décisive et un but. Vite, la suite.Ce n'est pas un hasard si Martin Terrier est impliqué dans sept des dix buts marqués (trois caramels, quatre offrandes) par Rennes en 2021. Pas vraiment d'effet Bruno Genesio, qui connaît bien le garçon, mais surtout la conséquence d'un repositionnement comme numéro 9 dans un rôle qui correspond davantage à ses qualités., a lâché Terrier dans un sourire dans la salle de presse de l'enceinte messine.