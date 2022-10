À Rennes, le jeu en vaut la chandelle

Ces dernières semaines, le Stade rennais a trouvé la bonne dynamique, sans encore parvenir à convaincre totalement sur 90 minutes en s'offrant un match référence avant la réception du Dynamo Kiev en Ligue Europa, ce jeudi soir. Au sein du club breton, tout le monde répète depuis la reprise qu'il faut oublier le spectacle de la saison passée, mais celle-ci semble permettre à Bruno Genesio d'imposer une certaine continuité dans le jeu rennais, en attendant plus d'efficacité et d'automatismes entre les anciens et les nouveaux.

Rennes Dynamo Kiev le 06/10/2022 à 21:00 Diffusion sur

Il serait faux d'écrire que le temps s'est arrêté samedi dernier, à Strasbourg , vers la 60minute de jeu, il s'est plutôt accéléré pour permettre aux Rennais de réaliser un chef-d'œuvre collectif et de raviver les bons souvenirs de la saison passée. Un changement d'aile de Flavien Tait, puis un mouvement en une touche de balle sur le côté droit de la surface alsacienne. Un double une-deux supersonique, le premier impulsé par Benjamin Bourigeaud avec Arnaud Kalimuendo, le second lancé par Amine Gouiri, à la conclusion de l'action face à la cage vide, avec l'ancien attaquant lensois., souriait Bourigeaud après la rencontre. En supériorité numérique pendant une heure à la Meinau, les Rouge et Noir ont pu développer leur jeu plus facilement, avec plusieurs séquences de classe débouchant sur des situations dangereuses pour le Racing. Serait-ce le retour du Stade rennais enthousiasmant et spectaculaire de la cuvée 2022-2023 ? Ce n'est en tout cas pas un copié-collé ni un ersatz, mais une autre version, tout aussi ambitieuse dans le jeu et très ressemblante à la précédente, qui doit permettre au club breton d'assouvir… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com