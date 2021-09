" Pour dix jardiniers de Montpellier, on obtient le salaire de M. Calderwood "

Comme en 2012, Montpellier s'est payé le PSG. Cette fois, ce n'est pas sur le terrain mais dans les brins d'herbe que ça s'est passé. Pour la première fois depuis l'arrivée du fameux Jonathan Calderwood dans la capitale en 2013, les Parisiens n'ont pas remporté le championnat des pelouses. Interview avec Jean-Pierre Blanchet, responsable du terrain de la Mosson, nouveau roi du gazon en France.

Avec la plus grande humilité qui me caractérise. Ça fait quelques années que je suis à la tête de l'équipe du stade de la Mosson pour la métropole de Montpellier. Ça fait plaisir, c'est vrai ! Il y a tellement de facteurs et de paramètres qui peuvent jouer sur le résultat de l'entretien d'une pelouse... J'avoue que ça s'est plutôt bien passé, on a bien travaillé ! On a eu par le passé beaucoup de critiques donc être devant aujourd'hui, c'est bien.D'ailleurs, on a le même salaire! Enfin, pour dix agents de la Métropole, on obtient le salaire de M. Calderwood. Effectivement on en entend souvent parler… C'est un petit peu démesuré parce que nous, on est des agents de la collectivité donc on gratte un petit peu au-dessus du SMIC, on n'est pas dans les salaires mirobolants comme à Paris. Après, je pense qu'il est bon franchement. Mais que les Qataris aient envie d'acheter ce qu'ils veulent, je trouve que c'est démesuré.Non, pas du tout ! Je suis à l'aube de la retraite.Il y a certains jardiniers qui peuvent prétendre être du niveau de Jonathan Calderwood, oui. Comme celui qu'on avait ici à la Mosson et qui est parti cet été. Il venait du privé, il voulait se rapprocher de sa famille, il était prêt à faire un sacrifice sur son salaire car nous sommes dans la fonction publique. Et il a été un grand artisan du résultat de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com