A partir de 2021, Netflix va déclarer au fisc français ses revenus touchés en France

Jusqu'à présent, le géant américain du streaming déclarait son chiffre d'affaires aux Pays-Bas.

Dès 2021, Netflix va déclarer en France ses revenus touchés dans le pays. ( AFP / OLIVIER DOULIERY )

Bonne nouvelle pour le fisc français. Dès 2021, Netflix va déclarer en France ses revenus touchés dans le pays, révèle Capital . Jusqu'à présent, la plateforme américaine aux 195 millions d'abonnés déclarait son chiffre d'affaires aux Pays-Bas, où le siège européen du groupe est installé. Cela a notamment permis à l'entreprise de ne déclarer en France que 26 millions d'euros de revenus en 2019 et de ne verser que 500.000 euros d'impôt sur les sociétés.

A partir de l'année prochaine, Netflix pourrait donc déclarer en France un chiffre d'affaires estimé à 800 millions d'euros , selon les calculs de Capital qui se basent sur un nombre de 6,7 millions d'abonnés - chiffre annoncé en janvier par Netflix - qui auraient souscrit à l'offre de milieu de gamme du service d'abonnement, d'un coût de 11,99 euros par mois. L'impôt versé en France serait donc logiquement bien supérieur à celui versé en 2019 et pourrait s'élever à une dizaine de millions d'euros .

"Nous apportons des modifications à notre structure d'entreprise pour mieux refléter la croissance de nos activités en France. A compter de 2021, les revenus générés par nos abonnés français seront déclarés en France et nous paierons l'impôt sur les sociétés en conséquence. Après l'ouverture de notre bureau à Paris en janvier 2020 et le lancement de plus de 20 films et séries réalisés localement, cette évolution confirme notre engagement de long terme aux côtés des industries créatives françaises ", a indiqué un porte-parole de Netflix à Capital .

Par ailleurs, la plateforme sera forcée, dès l'an prochain, d'investir entre 20 et 25% de son chiffre d'affaires hexagonal dans des productions européennes, dont 85% dans des productions françaises.