À Paris, les Ultras ne sont plus dupes

Le Collectif Ultras Paris (CUP) a publié lundi soir un communiqué flinguant la dynamique actuelle du PSG, qui a rarement été autant sous le feu des critiques que cette saison. Le message, pas si difficile à lire que ça entre les lignes, semble clair : les résultats, pourtant satisfaisants, n'arrivent plus à cacher la misère d'un club qui donne l'impression de ne plus trop savoir où il va.

Premier avertissement le 1février. Un tweet laconique , à peine 36 caractères utilisés sur les 280 à disposition, en majuscules : "NOTRE PATIENCE A SES LIMITES... #RASLEBOL". Deuxième avertissement cinq jours plus tard : dans le parking du stade Pierre-Mauroy à Lille, même message , cette fois-ci floqué sur une grande banderole noire portée à l'unisson par ceux ayant fait le voyage dans le Nord :. Et puis, dans la soirée de lundi, le couperet est tombé, sous la forme d'un communiqué. Le CUP, qui rassemble sous sa bannière les groupes ultras du Paris Saint-Germain, publie un communiqué au vitriol dans lequel il fustige on ne peut plus clairement son club., introduit la note, publiée sur les réseaux du CUP.. Pêle-mêle, tous les secteurs en prennent pour leur grade : le marketing, l'identité, les joueurs, le coach, l'élimination en Coupe de France, la direction, la politique de recrutement ou celle de gestions des jeunes.

La victoire d'hier n'altère en rien notre colère !!! @PSG_inside pic.twitter.com/OYjkqAiX2x

Des tares en interne qui commencent à se sentir

— Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) February 7, 2022Le timing de ce communiqué n'a rien d'anodin : à quelques jours du retour des Ultras au Parc, ce vendredi (entre la suspension de deux matchs en fin d'année dernière et la jauge de début 2022, les Ultras n'ont plus occupé le virage Auteuil depuis PSG-Nantes, le 22 novembre) et à une semaine de la réception du Real Madrid, en huitièmes de finale aller de la Ligue