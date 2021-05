À Old Trafford, la révolte du peuple de Manchester United

Le match entre Manchester United et Liverpool, qui devait se tenir ce dimanche après-midi, a été reporté. La raison : l'occupation d'Old Trafford, sa pelouse et ses installations par des supporters. Un événement qui sonne comme un coup de tonnerre dans un pays qui se vantait d'avoir normalisé ses fans et où l'aseptisation des tribunes paraissaient, sous l'auspice de la Premier League, irréversible. Mais l'histoire revient toujours vous hanter. Et en ce dimanche 2 mai, le peuple rouge s'est de nouveau fait entendre.

Les Glazer dans le viseur

Que s'est-il donc bien passé ? Les images et les vidéos, qui ont très vite circulé sur les réseaux sociaux, fournissent une étrange sensation, une scène irréelle, d'autant plus depuis le début de la pandémie qui nous avait habitués à l'absence de la foule dans les enceintes. Une foule cette fois sur le gazon. Des centaines de braves gens, qui essaiment sur le rectangle vert, dans un remake paisible de la prise du Palais d'hiver. Une intrusion alors que doit se tenir une match crucial contre Liverpool pour Manchester United qui, en cas de défaite à domicile, donnerait le titre aux frères ennemis de City. Toutefois, les supporters qui sont présents ont d'autres problématiques en tête que le classement de la Premier League, ou simplement de retarder le sacre desà quelques jours de la demi-finale contre le PSG.Leurs principaux adversaires aujourd'hui ne portent pas de bleu. Ils s'appellent Avram et Joel Glazer, les propriétaires américains du club, héritiers de Malcom Glazer. Depuis 15 heures, les contestataires s'étaient donné rendez-vous pour manifester contre les patrons de United. Une bannière résumait l'esprit :Depuis l'aventure avortée de la Superligue, à laquelle les deux Manchester s'étaient associés avant de procéder à une marche arrière pitoyable sous la pression populaire et politique, quelque chose s'est réveillé chez les fans anglais, et donc mancuniens.Ces derniers observent depuis des décennies "leur football " se métamorphoser en une sorte de NBA version soccer, se préoccupant d'abord de ses " clients " à l'international et négligeant son marché intérieur. Bref, sa base historique locale. C'est par opposition avec ce processus, d'ailleurs, qu'une partie des protestataires de dimanche Lire la suite de l'article sur SoFoot.com