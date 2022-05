À Nice, le dur retour à la réalité de Christophe Galtier

Tout n'est pas encore perdu pour l'OGC Nice, mais les Aiglons ont affiché le même visage moribond en finale de Coupe de France ce samedi qu'en championnat une bonne partie de la saison. L'échec de Christophe Galtier, arrivé en entraîneur-star l'été dernier après son titre de champion avec le LOSC et renvoyé à ses doutes avec un jeu restrictif qui n'a convaincu personne sur la Côte d'Azur, où il pourrait ne pas faire de vieux os.

Nice Saint-Étienne le 11/05/2022 à 19:00 Ligue 1 Uber Eats Diffusion sur

Dans son bureau à l'Étrat, Christophe Galtier fait la moue. Ce soir d'octobre 2016, à une époque où Saint-Étienne ne flirte pas avec la relégation et joue la Coupe d'Europe, le technicien sudiste, suspendu, décide de ne pas se rendre en tribunes et de prendre un peu de recul pour suivre la victoire poussive des Verts contre Qabala (1-0) ., racontait-il àen décembre 2020."Les gars, j'ai la sensation qu'on s'est un peu emmerdés, non ?""Oui coach, on s'est emmerdés."Ce samedi soir, dans la cuvette d'un Stade de France acquis à la cause des Canaris, Galtier était cette fois sur son banc pour assister au match raté de son OGC Nice , passé à côté de l'événement et de l'occasion de regoûter aux joies d'un titre pour la première fois depuis 1997. La… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com