So Foot • 04/12/2020 à 18:30

À Nice, la fin de la déception Patrick Vieira

Deux ans et demi après son arrivée, Patrick Vieira a pris la porte à Nice. Pour sa première expérience sur un banc en France, le jeune technicien n'aura pas confirmé les promesses, peinant à imposer son style et à faire bien jouer son équipe. Une douche froide pour les ambitions d'INEOS et la confirmation que le champion du monde est encore en phase d'apprentissage.

? L'#OGCNice se sépare de Patrick Vieirahttps://t.co/xrdXBQMIRB -- OGC Nice (@ogcnice) December 4, 2020

De la fuite dans les idées

La dernière impression est souvent la bonne, celle laissée par Patrick Vieira à l'OGC Nice peut presque résumer son aventure sur la Côte d'Azur. L'ultime soirée du technicien de 44 ans sur le banc niçois a commencé par une défaite incontestable contre le Bayer Leverkusen (2-3), la cinquième de rang, et une élimination de toutes compétitions européennes au bout d'une partie jamais maîtrisée. La suite ? C'est un dernier discours de façade devant la presse, un baroud d'honneur avant d'accepter la sanction., posait-il hier soir à l'Allianz Riviera.Sûrement un dernier mensonge - ou une pirouette de communication - pour le grand Pat' qui devait certainement se douter de la sentence à venir. Celle-ci est tombée dans la foulée avant une officialisation ce vendredi : les dirigeants du Gym ont pris la décision de se séparer de Vieira plus de deux ans après sa venue et à sept mois de la fin de son contrat. Un divorce nécessaire tant le champion du monde aura été une immense déception.Que restera-t-il du premier passage de Patrick Vieira sur le banc d'un club de Ligue 1 ? Les belles promesses entrevues à son arrivée n'auront pas mis longtemps à s'estomper, c'est un premier indice. Quand le champion du monde pose ses valises sur la promenade