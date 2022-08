À Nice, l'Amine Gouiri des mauvais jours

L'OGC Nice réalise un début de saison médiocre en Ligue 1 (deux nuls et une défaite) et se trouve dos au mur en Ligue Europa Conférence, après sa défaite sur le terrain du Maccabi Tel-Aviv. C'est dans ces moment-là qu'un club doit pouvoir se reposer sur un leader offensif, capable de faire la différence et d'être décisif. Problème, Amine Gouiri n'a plus trouvé le chemin des filets depuis le 23 janvier en championnat, le 1er mars toutes compétitions confondues. Mais comment le serial buteur en est-il arrivé à une période de disette aussi longue ?

OGC Nice Maccabi Tel-Aviv 25/08/2022 à 20:00 Barrages de la Ligue Europa Conférence Diffusion sur

Il y a sept mois, la France du football s'emballait pour Amine Gouiri. Et il faut dire qu'il y avait de quoi. En janvier, l'international espoir (21 sélections, 10 buts) affolait les compteurs et compilait dix buts et sept passes décisives en championnat . Du très lourd qui, pensait-on, pouvait le faire toquer à la porte de l'équipe de France. Une demi-année plus tard et avec seulement deux petits buts sous les couleurs niçoises en Coupe de France face à Marseille et Versailles, ce temps paraît bien loin. Dimanche dernier face à Clermont, il a failli conjurer le sort. À l'affût d'une frappe contrée, AG11 s'est retrouvé seul face à Diaw, mais sa frappe du gauche s'est écrasée sur le poteau du portier clermontois. Et s'il fallait un énième indice indiquant que le vent a tourné, les Aiglons ont encaissé trois minutes plus tard un but qu'ils n'ont jamais rattrapé. Son dernier but en Ligue 1 était lui-même un signe annonciateur du fil étroit sur lequel il tenait. C'était sur le terrain de Metz, à Saint-Symphorien. Sa panenka est mal exécutée, et Marc-Aurèle Caillard, pourtant au sol, touche le ballon qui franchit difficilement la ligne de but. Christophe Galtier l'avait mis en garde en conférence d'après-match.