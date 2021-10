information fournie par So Foot • 01/10/2021 à 14:00

À Naples, un duel Maradona-Maradona dans les urnes

Ces 3 et 4 octobre, Naples élit son nouveau maire, alors que le scrutin municipal italien, reporté en mars dernier à cause de la crise de la Covid-19, reprend ses droits. Le tout avec en toile de fond un différend familial comme seul l'Italie peut en inventer : quand Hugo Maradona, le frère de Diego, soutient une liste de droite, le fils du Pibe de Oro, Diego Junior, plus proche de la gauche locale, reproche à son oncle d'instrumentaliser le nom et l'aura d'El Diez à des fins politiques.

Hugo Maradona con Maresca, Ruotolo non ci sta. "Giù le mani da Maradona, quello vero!" - https://t.co/NufbVkYxXJ pic.twitter.com/2T51uEDIq7 — Il Napoli Online (@ilnapolionline) August 4, 2021

Diego Sinagra, l'arme à gauche

Cette fois-ci, Hugo Maradona pensait vraiment qu'on le laisserait entrer dans la danse. À la valse des ministères, le frère de Diego préfère celles des municipales. Début août dernier, ce dernier annonçait qu'il allait s'engager sur une liste du parti Napoli Capitale, en soutien de Catello Maresca, candidat divers droites à la mairie napolitaine. L'ancien député européen Enzo Rivellini, leader de cette même liste, avait ce même jour remis au frangin de Diego un maillot avec un neuf et demi en guise de numéro, en rappelant opportunément queLe tout devant l'entrée de la Curva B du stade Diego-Armando-Maradona, pour ne pas gâcher le tableau d'ensemble.Une mise en scène pas franchement finaude, que Diego Sinagra (dit Diego Junior), l'un des huit rejetons d', ne s'était pas privé de critiquer vertement. À 34 ans, l'enfant illégitime de Maradona et de la napolitaine Cristiana Sinagra vit toujours dans sa ville natale, et garde un œil avisé sur la politique locale :