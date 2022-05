A Monaco, Rennes et Strasbourg les bonnes opérations, Nice et Marseille font grise mine

Avec cinq équipes encore à la lutte dans la course à l'Europe, la Ligue 1 a encore validé son surnom de championnat du siècle ce samedi soir. Intraitable, Monaco enchaîne un neuvième succès et profite du succès de Rennes face à Marseille pour s'emparer de la deuxième place. Après sa défaite en Coupe de France, Nice cale face à Lille, pourtant en vacances pendant que Strasbourg entretient son rêve d'Europe pour la saison prochaine.

Rennes 2-0 Marseille

Grippée en milieu de semaine face à Nantes, la machine rennaise s'est remise en route ce samedi face à Marseille, avec un Martin Terrier à la baguette pour piloter tout ça. Sur un premier débordement côté gauche, l'ancien Lyonnais trouve Benjamin Bourigeaud à l'entrée de la surface qui expédie le cuir dans le petit filet de Steve Mandandaet valide son double-double cette saison (dix pions et treize passes décisives). Sur une action similaire, Terrier délivre ensuite une offrande à Lovro Majer qui trompe à son tour le portier de l'OM. Sonnés, les Olympiens laissent ensuite d'énormes boulevards dans la profondeur mais les Rennais n'en profitent pas ou finissent par buter sur Mandanda, auteur encore d'une belle partie au Roazhon Park.Au retour des vestiaires, l'OM tente tant bien que mal de réagir mais ne parvient que trop rarement à s'approcher des buts d'Alfred Gomis. En face, Rennes ne ralentit absolument pas et continue de mettre la pression sur les hommes de Sampaoli. A l'issue d'un sublime mouvement offensif, Majer tombe à nouveau sur Mandanda qui maintient les siens dans cette partie. Un moindre mal pour des Phocéens archi-dominés et sans solution face au match quasi-parfait livré par les Bretons. Avec ce succès, les Bretons peuvent encore rêver de faire à nouveau résonner la musique de la Ligue des champions la saison prochaine pendant que l'OM perd une place et se retrouve troisième ce samedi soir.