information fournie par So Foot • 18/09/2022 à 06:00

À Monaco, Alexander Nübel prend ses marques

Successeur désigné de Manuel Neuer, Alexander Nübel a pourtant eu du mal à assumer la suite de Benjamin Lecomte, loin d'être impérial, à son arrivée à l'AS Monaco durant l'été 2021. Mais depuis plusieurs semaines, voire mois, celui qui appartient encore au Bayern Munich enchaîne les parades et boxe les critiques.

Reims Monaco le 17/09/2022 à 13:00 Diffusion sur

Danijel Subašić , Sergio Romero ou encore Maarten Stekelenburg : l'AS Monaco a vu défiler quelques jolis noms pour garder ses cages ces dernières années. Outre les portiers des trois derniers finalistes (quatre si l'on y ajoute Fabien Barthez, titulaire avec les Bleus en 2006) de la Coupe du monde - la Croatie en 2018, l'Argentine en 2014 et les Pays Bas en 2010 -, l'ASM a également pu compter sur Benjamin Lecomte, précédé d'une belle réputation à son arrivée en 2019. Pourtant parmi ces prétendants, un seul, le Croate, a véritablement su conquérir les cœurs et s'imposer sur la durée, malgré quelques boulettes et une fin en eau de boudin. Alors quand Alexander Nübel, désigné comme le digne successeur de Manuel Neuer, débarque sur le Rocher à l'été 2020, les Asémistes se remettent à rêver. En franchissant la frontière, le gardien de l'ASM espérait sans doute se débarrasser de cet encombrant costume pour pouvoir enfin enfiler le sien. Après quelques…