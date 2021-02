À Marseille, un Classique vécu dans l'indifférence

À Marseille dimanche, le centième Classique de l'histoire n'a pas vraiment transcendé les foules. Dans un contexte très tendu autour de l'OM cette semaine, la réception du PSG aurait pourtant pu être l'occasion de donner une nouvelle fois de la voix contre des dirigeants devenus persona non grata. On a finalement eu droit à une Marseille étrangement calme, qui a pris ce match comme il l'était vraiment : un triste OM-PSG en temps de crise et de Covid.

Musique orientale, police monté et couvre-feu

Dans un monde sans Covid, avec des bars et des magasins grand ouverts, des stades aux gradins ras-la-gueule et la perspective de pouvoir s'embrasser franchement en cas de but sans avoir à craindre de se refiler le dernier variant à la mode, il aurait sans doute plané sur Marseille un tout autre air que ce dimanche après-midi. Le genre d'air que ne sait produire qu'un jour de réception du Paris Saint-Germain : l'électricité, l'appréhension, la hâte d'aller donner de la voix pour ses soldats et de faire trembler les guibolles adverses, d'aller retrouver ses copains au bar pour une soirée que l'on saura bonne.Mais à se balader dans les rues aux échoppes éventrées de la cité Phocéenne, c'était presque à se demander s'il y avait un match le soir. La semaine avait pourtant été agitée : depuis samedi entre les événements à la Commanderie qui ont valu un tour au bagne à huit supporters marseillais, le départ surprise de André Villas-Boas, le retour des rumeurs de la vente du club et les propos incendiaires qui ont définitivement fait de Jacques-Henri Eyraud l'ennemi public numéro 1, tout était réuni pour que ce centième Classique soit l'occasion de nouvelles démonstrations de ferveur - et de force - des supporters marseillais. Enfin, à priori.Sur le Vieux-Port, une petite foule s'agglutine autour du groupe d'artistes de rue Wonsebe, bien connus dans la ville et finalistes de "". Non loin, une grosse baffle crache tantôt du rap marseillais, tantôt de la musique orientale. Dans la foule qui danse, qui sourit, peu de survêtements, de maillots, ou d'écharpes de l'OM. Ça pense à tout sauf au match du soir. "glisse Abdel Kader, bonnet de l'OM vissé sur le crâne, visage bienveillant." Lui dit qu'ils évitent d'organiser Lire la suite de l'article sur SoFoot.com