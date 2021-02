"À Marseille, Nantes et Bordeaux, on est dans la même merde"

Que ce soit sur les bords de l'Erdre, de la Garonne ou de la Méditerranée, les combats sont, peu ou prou, les mêmes. Catalyseurs d'un football où dirigeants et supporters s'opposent, s'affrontent et séjournent dans deux univers diamétralement opposés, l'OM, le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux sont englués dans une crise profonde. Session confidence entre supporters, histoire de vider leur sac face à Eyraud, Kita et Longuépée.

Casting :



Nicolas, 38 ans, membre de la Brigade Loire à Nantes,

supporter depuis l'enfance

Florian, 42 ans, membre des Ultramarines 1987 à Bordeaux,

supporter depuis toujours

Wahid, 32 ans, membre des MTP,

abonné au Vélodrome depuis 2001

: Inexistante, ni plus ni moins, et ce n'est pas une caricature.: Inexistante.: Glaciale, voire unilatérale.: À Marseille, la relation existe vraiment, sauf que tu as un président qui est hyper manipulateur. On a régulièrement des tables rondes entre les groupes de supporters et la direction, environ cinq à six par an. Sauf que c'est clairement: Du côté de Bordeaux, on a coupé les ponts avec Longuépée en septembre 2019. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était le scandale de la billetterie. On s'est rendu compte qu'il simulait le virage fermé pour vendre des places plus chères dans d'autres tribunes. C'est une technique de salles de concert pour faire en sorte que les gens soient éparpillés de manière équilibrée sauf que dans un stade de foot, ce n'est pas possible, surtout à Bordeaux où la tribune la plus remplie est celle du virage.: C'était déjà une grande lutte avant Kita. Avec Gripond (Jean-Luc), Roussillon (Rudi) etc., c'était compliqué. Il y avait certes des réunions entre dirigeants et supporters, mais ça n'était pas très équilibré. Quand Kita est arrivé, il a aussi fini par faire quelques réunions avec nous, mais c'était une catastrophe. C'était du mépris absolu, on devait laisser faire Monsieur Je-sais-tout et basta. Il sait très bien enjôler les situations, il séduit son auditoire, mais avec des