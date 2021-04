À Marseille, la saison de la chasse aux infos sur le Prince saoudien est ouverte

Si le principal intéressé saoudien reste muet, sur les réseaux sociaux, ça parle. Vrais ou faux "insiders", supporters, journalistes, ils s'écharpent tous depuis des mois sur le #VenteOM. Derrière des pseudos, certains se sont transformés en véritables enquêteurs, quand d'autres se sont lancés dans des charades - ou des menaces.

"Il leur faudrait un milliardaire qui dépense sans compter, sans réfléchir, sans regarder ! Le Saoudien d'aujourd'hui, c'est l'oncle d'Amérique du siècle dernier, c'est l'histoire providentielle."Emmanuel Barranguet

À Marseille, tout cela fait bien rire. Il y a les "insiders" persuadés d'avoir raison, qui comptent les jours jusqu'à l'officialisation tant attendue, et les autres, qui ricanent parfois, raisonnent souvent et, de temps en temps, se mettent à douter. Les démentis sont passés, repassés, et rien n'a changé. Tout cela a un goût de déjà-vu., se souvient Romain Canuti, journaliste au. À l'époque, les dirigeants Vincent Labrune, Philippe Pérez et leurs prédécesseurs Jean-Claude Dassier et Pape Diouf sont placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur des transferts de joueurs.Cette réaction est l'explosion de la bombe à retardement que fut le rachat du PSG par le Qatar en 2011."C'est bon, on peut encore rivaliser."