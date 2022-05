À Marioupol, le calice de la guerre jusqu'à la lie

En février, Andriy Sanin rêvait encore de voir le club de Marioupol se maintenir en Premier-Liha ukrainienne avant de lutter pour une qualification en Ligue Europa. Depuis, l'armée russe a ravagé sa ville, son club et sa carrière. Le premier vice-président du club ukrainien raconte la guerre vue depuis un terrain de foot...

Stade et survie

Un énième témoignage à propos du premier confinement du printemps 2020 et des révolutions qu'il a apportées dans le monde du travail ? Non. Ici, le témoin s'appelle Andriy Sanin, premier vice-président du FK Marioupol. Sa problématique est bien plus grave qu'un confinement ou que l'obligation du port du masque : sa ville a été détruite par l'armée russe, tout comme le club au développement duquel il participait depuis plus de cinq ans. Certes, la saison sportive en Premier-Liha ukrainienne était difficile, une dernière place avant que Vladimir Poutine ne décide de lancer l'offensive,. L'institution pouvait se targuer d'être encore dans l'élite, comme son équipe U19, et d'avoir une académie remplie. De quoi se sentir heureux.Aujourd'hui, Andriy Sanin rêve seulement de pouvoir un jour revenir, et reconstruire.Mais le Volodymyr-Boïko Stadium et ses 12 500 places n'ont pas résisté aux tirs russes. Comme le reste des installations, trois terrains d'entraînement, un stade indoor de 5500 places, désormais réduits à l'état de ruines. Au vu de la violence de l'offensive russe, le football ne pouvait être épargné. Avec sa femme Tetyana et son fils Artem, 10 ans, Andriy Sanin expérimente la guerre dans toute sa laideur.